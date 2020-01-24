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Голикова допустила сокращение штата Пенсионного фонда за счет цифровизации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В связи с внедрением цифровых сервисов может быть сокращен штат Пенсионного фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, представляя сотрудникам фонда его нового руководителя Максима Топилина. Она не исключила, что изменения затронут территориальные отделения ПФР.

В результате цифровизации работы ПФР на текущую структуру фонда "можно будет посмотреть другими глазами", добавила она.

По словам Голиковой, недавно правительство начало анализ информационных систем фонда, чтобы их оптимизировать и чтобы гражданам было удобно получать услуги ПФР. "Не все получается, но мы должны это сделать", - отметила вице-премьер.

Максим Топилин ранее возглавлял Министерство труда. После отставки кабинета министров 15 января он не сохранил свой пост. Минтруд возглавил замминистра финансов Антон Котяков. Председатель ПФР Антон Дроздов перешел в Минфин. 23 января Топилин был назначен председателем правления ПФР.

Новые лица в кабинете министров

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, с 2015 года был президентом Международной федерации студенческого спорта.Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. До назначения в кабинет министров возглавляла департамент кинематографии.Министр просвещения Сергей Кравцов, ранее руководивший РособрнадзоромМинистр юстиции Константин Чуйченко. До назначения в кабинет министров руководил аппаратом правительства.Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Ранее он занимал пост губернатор Пермского края.Министр здравоохранения Михаил Мурашко. С 2013 года возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Ранее занимался развитием цифровых платформ в статусе вице-президента ПАО "Ростелеком". Шадаев уже работал в Минкомсвязи в команде Леонида Реймана, который возглавлял министерство в 2004-2008 годах.Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, до назначения был заместителем министра финансов РФМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков. До назначения являлся ректором Тюменского госуниверситета, с 2016 года был депутатом Тюменской областной думы.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. С 2005 по 2015 год он возглавлял Российский студенческий спортивный союз, с 2015 года был президентом Международной федерации студенческого спорта.
ПФР Татьяна Голикова Максим Топилин Минтруд

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