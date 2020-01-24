Голикова допустила сокращение штата Пенсионного фонда за счет цифровизации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В связи с внедрением цифровых сервисов может быть сокращен штат Пенсионного фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, представляя сотрудникам фонда его нового руководителя Максима Топилина. Она не исключила, что изменения затронут территориальные отделения ПФР.

В результате цифровизации работы ПФР на текущую структуру фонда "можно будет посмотреть другими глазами", добавила она.

По словам Голиковой, недавно правительство начало анализ информационных систем фонда, чтобы их оптимизировать и чтобы гражданам было удобно получать услуги ПФР. "Не все получается, но мы должны это сделать", - отметила вице-премьер.

Максим Топилин ранее возглавлял Министерство труда. После отставки кабинета министров 15 января он не сохранил свой пост. Минтруд возглавил замминистра финансов Антон Котяков. Председатель ПФР Антон Дроздов перешел в Минфин. 23 января Топилин был назначен председателем правления ПФР.