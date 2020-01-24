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Лукашенко обвинил Россию в стремлении унизить Белоруссию

Минску же нужны нормальные "братские отношения", "если этого старший брат хочет"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия закрывает свой рынок для белорусских продуктов питания, чтобы унизить Минск, в руководстве Белоруссии из-за этого уже "особо не страдают", заявил в Шклове президент Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА".

"Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя", - отметил он.

По словам Лукашенко, Белоруссии не нужно такое соперничество, а нужны "нормальные дружеские, братские отношения", "если этого старший брат хочет".

Также президент заявил, что Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере с целью давления на Минск. Ранее он не раз возражал против планов начать этот маневр, указывая, что в результате белорусские компании окажутся в невыгодном положении.

Еще одной причиной разногласий с Москвой он назвал требование, чтобы Белоруссия покупала российскую нефть по ценам, выше мировых.

Лукашенко считает, что в результате давления Москвы возникает угроза институту президентства суверенной Белоруссии, а быть последним президентом страны он не хочет. Он заверил, что Белоруссия не хочет становиться частью какой-либо другой страны.

Белоруссия Александр Лукашенко Смоленск Кремль

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