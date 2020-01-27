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Минфин подготовил законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил и направил на согласование в ведомства законопроект о снижении ставки НДФЛ на доходы от трудовой деятельности нерезидентов до 13% с 30%. Соответствующее поручение дал в октябре 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ.

Поправки вносятся в 224-ю статью Налогового кодекса РФ. В соответствии с законопроектом, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", из статьи, определяющей ставки НДФЛ для нерезидентов, предлагается убрать пункты о доходах нерезидентов, в отношении которых применяется сейчас ставка 13% (доходы от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействию переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев), заменив их пунктом "от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%".

Таким образом, ставка 13% в отношении доходов от трудовой деятельности нерезидентов устанавливается вне зависимости от категории налогоплательщиков.

В результате такого изменения выпадающие доходы по НДФЛ могут составить порядка 3,8 млрд рублей.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода по НДФЛ, который составляет один год. То есть новая ставка начнет действовать не ранее 2021 года.

Медведев поручал подготовить законопроект, который уравняет ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов со ставкой для граждан РФ на уровне 13%, к 12 марта 2020 года.

В октябре прошлого года стало известно, что чиновники хотят вернуть в Россию крупных предпринимателей, которые после принятия законодательства о контролируемых иностранных компаниях предпочли отказаться от статуса налоговых резидентов РФ и проводить большую часть года за рубежом (более 183 дней).

Минфин РФ НДФЛ

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