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На Сахалине сняли с льдины в море более 500 любителей подледной рыбалки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Спасательная операция по снятию рыбаков-любителей в море с оторвавшейся от припая льдины завершилась на юге Сахалина поздно вечером во вторник, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Спасательная операция продолжалась более шести часов и завершилась в 23:20 по сахалинскому времени (15:23 по Москве), с льдины сняли и доставили на берег 536 человек.

Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась, отмечает пресс-служба. В спасательной операции участвовали 15 человек, использовали три лодки и судно на воздушной подушке "Хивус-10".

Информация об оторвавшейся от припая льдине (в 2 км от берега) с рыбаками в заливе Мордвинова поступила в ГУ МЧС во вторник в 16:40 по сахалинскому времени (08:40 мск).

"Вопреки здравому смыслу и предупреждениям спасателей через SMS-сообщения и местные средства массовой информации, что выход на лед крайне опасен, несколько сотен человек решили испытать судьбу и вышли в очередной раз на ненадежный лед", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные в том же самом районе спасатели сняли с оторвавшейся льдины более 200 рыбаков, 22 января там же на льдине уносило 250 рыбаков.

Сахалин

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