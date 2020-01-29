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Обвиняемый во взятке экс-глава Удмуртии отказался в суде признать вину

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев начал давать показания в суде. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики в среду.

"Подсудимый Соловьев А.В. выразил свое отношение к предъявленному обвинению, заявив, что не виновен в совершении преступлений, в которых он обвиняется", - говорится в сообщении.

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). После задержания экс-глава Удмуртии признал вину.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов. Помимо этого он выделил лицензии на пользование участком недр местного значения, а также обеспечивал общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Объем материалов уголовного дела составляет 65 томов. В ходе процесса Соловьев пока не высказывался по предъявленным обвинениям и не давал показаний.

Удмуртия Александр Соловьев

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