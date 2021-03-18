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Осужденный экс-глава Удмуртии выйдет из колонии по состоянию здоровья

Осужденный экс-глава Удмуртии выйдет из колонии по состоянию здоровья
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Фото: Амир Закиров/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Завьяловский районный суд Удмуртии освободил осужденного за взяточничество бывшего главу региона Александра Соловьева от отбывания наказания по состоянию здоровья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судейского сообщества республики.

"Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы по приговору Завьяловского районного суда от 12 октября 2020 года", - сообщил представитель пресс-службы.

Обвинение и приговор

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. В день задержания он был отрешен от должности.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера. Речь идет о двух эпизодах получения взяток.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

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Начавшийся в декабре 2018 года суд над экс-главой Удмуртии продолжался почти два года. Заседания несколько раз откладывались из-за состояния здоровья подсудимого, адвоката и режима самоизоляции.

В октябре 2020 года Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей.

В середине февраля Соловьев был госпитализирован в одну из больниц Ижевска.

Удмуртия Александр Соловьев

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