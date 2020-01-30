Путин призвал выметать чиновников из власти за хамство

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече с общественностью, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству, российский лидер заявил, что нужно строже подходить к людям, которые хамят, но при этом занимают должностное положение.

При этом Путин заметил, что в России уже есть законы, защищающие часть и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.

"Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты", - добавил президент.

По его словам, "действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления".

Летом 2019 года Путин уже обращался к этой теме и требовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан, а относиться к ним с уважением.