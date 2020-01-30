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Бросивший детей в "Шереметьево" мужчина стал фигурантом еще одного дела

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Виктор Гаврилов, против которого возбуждено дело об оставлении малолетних сыновей в московском аэропорту "Шереметьево", стал фигурантом дела об истязании жены и детей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс", выяснилось, что Гаврилов систематически избивал жену и детей в Комсомольске-на-Амуре, где проживала семья. По данному факту органы СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завели на мужчину уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ, отметили в ведомстве.

По данным СКР, ранее семья попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов системы профилактики в плане мер по защите прав детей, добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило в связи с этим уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Позднее Гаврилов сам явился к следователям.

Виктор Гаврилов СКР Комсомольск-на-Амуре

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