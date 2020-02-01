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Дети, оставленные отцом в Шереметьево, вернулись в Хабаровск

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Двое мальчиков, которых 26 января отец привез из Хабаровска и бросил в аэропорту Шереметьево, вернулись на родину, сообщил "Интерфаксу" представитель правительства региона.

"Дети прибыли в Хабаровск. Их встретили представитель минсоцзащиты, уполномоченная по правам ребенка и другие специалисты. Сегодня их повезут в Комсомольск-на-Амуре и передадут под опеку родной бабушке", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил накануне, что семье будет оказана вся необходимая помощь. А должностные лица, которые допустили такую ситуацию, понесут заслуженное наказание.

Как сообщалось, 26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что по словам родной матери мальчиков мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что кроме этого, первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.

Отец мальчиков в свою очередь объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

Хабаровск

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