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Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар прибыла на родину вместе с премьером Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и своей матерью Яффой, пишет газета The Jerusalem Post.

"Наама очень взволнована. Это не поддается описанию, когда она вышла (на свободу - ИФ) и увидела деревья, увидела небо", - сказал Нетаньяху журналистам на борту самолета, летевшего из России в Израиль.

Он рассказал, что мать девушки привезла ей в обратную дорогу израильские хрустящие соленые снэки и шоколадную пасту.

По данным Times of Israel, сама девушка в аэропорту Бен-Гуриона поблагодарила всех израильтян, пришедших встретить ее. "Я все еще шокирована всей ситуацией. Спасибо всем вам", - сказала она журналистам.

Ее мать Яффа Иссахар также поблагодарила сограждан за поддержку. "Это была нелегкая ночь, я спала, может быть, час. Я так взволнована, я представляла себе это много раз, и она тоже. Но мы не могли себе представить, чтобы премьер-министр приехал и привез ее домой", - добавила она.

Яффа Иссахар вновь выразила благодарность премьер-министру Израиля и остальным израильским властям, а также Путину. Она рассказала, что дома девушка больше всего обрадовалась бытовым вещам: возможности принять ванну, есть и пить из стеклянной посуды и пользоваться столовыми приборами. "В ближайшем будущем она сможет восстановиться. Она переполнена эмоциями. Она так долго ждала и не знала, когда это произойдет. Она увидела Нетаньяху с Путиным и поняла, что это был хороший знак, но она не представляла, что он заберет нас домой на своем самолете", - подчеркнула Яффа Иссахар.

Телерадиокомпания "Кан" в своем твиттере выложила фотографию, на которой изображена многочисленная семья Иссахар, ее друзья и сама освобожденная девушка.

Нетаньяху во время перелета отметил, что арест Иссахар был "минным полем", которое могло привести к опасной напряженности в отношениях между Израилем и Россией, а она "могла навредить важным интересам Израиля".

Источник газеты в делегации Нетаньяху отметил, что в других случаях, когда израильтяне за рубежом попадают под стражу, им оказывается консульская помощь, но такого "стратегического значения" как в случае с Иссахар, у них не было. "Израиль чувствовал частично свою ответственность за то, что наказание Иссахар строже, чем обычно, причем - из-за позиции Израиля по ряду вопросов в отношениях с Россией", - цитирует издание свой источник.

Ранее представители израильского посольства в Москве сопроводили Иссахар в аэропорт, откуда мать и дочь на самолете израильского премьера вылетели в Израиль.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху поблагодарил российского президента за помилование израильтянки.

Путин в среду подписал указ о помиловании израильтянки, осужденной в России на 7,5 лет лишения свободы за 9 грамм гашиша.

Наама Иссахар Израиль Биньямин Нетаньяху

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