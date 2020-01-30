Адвокат Наамы Иссахар заявил, что она не признала вину в прошении о помиловании

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Защита израильтянки Наамы Иссахар, помилованной указом президента России, заявила, что она так и не признала своей вины.

"Вновь подтверждаем: никакого признания вины - ни полного, ни частичного, ни какого-либо еще в ходатайстве Наамы Иссахар не было и быть не могло", - говорится в заявлении адвокатов "Партнеры Pen&Paper", переданном в четверг в "Интерфакс".

Таким образом, защита опровергла сообщения некоторых СМИ со ссылкой "на официальное лицо областного уровня" о том, что в своем прошении о помиловании израильтянка частично признала свою вину.

"Да и в чем она могла признаться, если границу России даже не пересекла", - отметили адвокаты.

Они добавили при этом: "Здравый смысл подсказывает: невозможно совершить преступление в России, не находясь на ее территории (не пересекая ее границу)".

Прошение о помиловании

В свою очередь адвокат Анатолий Кучерена заявил, что израильтянка не обязана по закону признавать свою вину, чтобы получить помилование от президента. "Так прописано в законе: она не должна признавать, даже частично, свою вину, подавая прошение о помиловании", - пояснил он.

"Главное, - уточнил юрист, - чтобы осужденная лично обратилась к главе государства, ибо он не может помиловать человека, который не просит его об этом".

Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и накануне помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, вышла на свободу, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ФСИН России.

"В связи с Указом президента Российской Федерации от 29 января №67 о помиловании Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы", - сказали в пресс-службе.

Задержание в аэропорту из-за гашиша

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по пункту "в", части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по части 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Президент и премьер-министр Израиля, мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.

Президент РФ Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме заверил, что "все будет хорошо". "Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. После этого Наама Иссахар подала личное прошение о помиловании.

29 января Путин подписал указ о помиловании израильтянки, "руководствуясь принципами гуманности", как говорится в тексте указа.