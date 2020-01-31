Возбуждено уголовное дело о взрыве на заводе в Мценске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В связи со взрывом газа на заводе в Мценске возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Орловской области Юлия Дорофеева.

Дело расследуется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель пяти человек (ч. 3 ст. 143 УК).

По последним данным, в результате взрыва погибли пять человек и двое пострадали. В МЧС считают, что под завалами мог оказаться еще один человек.

Завалы сейчас разбирают спасатели, сообщили в областном управлении МЧС.

Взрыв газа в строящемся цехе завода по производству металлоконструкций произошел около 10 утра. В здании обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров и часть конструкций.