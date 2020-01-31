СКР озвучил предварительную причину взрыва на заводе в Орловской области

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По предварительным данным, на заводе в Мценске Орловской области могли взорваться лакокрасочные пары, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Юлия Дорофеева.

Это является приоритетной версией ЧП, добавила она. По словам Дорофеевой, на месте продолжается разбор завалов.

Между тем, в пресс-службе правительства Орловской области "Интерфаксу" рассказали, что двое из пострадавших в результате взрыва газа на заводе в Мценске находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие получили серьезные ожоги, сообщил собеседник агентства.

По уточненной информации, взрыв произошел в помещении ООО "Завод профессионального оборудования" (ЗПО) по производству металлических дверей и окон. Ранее сообщалось о взрыве в цехе завода "МРК".

Ранее сообщалось, что информация о взрыве газа в строящемся цехе завода в Мценске поступило в экстренные службы в 10:00 по Москве. В результате взрыва обрушились кровля на площади 200 кв. м и часть конструкций.

В результате пять человек погибли, трое пострадали. Следственные органы возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, погибшие и пострадавшие могут являться гражданами Турции.