Центральный аппарат СКР расследует гибель рабочего при обрушении СКК в Петербурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о гибели сварщика в результате обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский" будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В связи с гибелью рабочего при обрушении 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса "Петербургский" во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении, председатель СК поручил руководству Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, материалы дела по указанию главы ведомства поручено передать в производство следователям центрального аппарата СК.

Ранее по указанию главы СКР Александра Бастрыкина для оказания помощи на место происшествия направлены следователи-криминалисты СК России. Им надлежит обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, по факту обрушения СКК "Петербургский" организована доследственная проверка СКР и прокуратуры города.

Генеральный директор ООО "СКА-Арена" (инвестор строительства нового стадиона) Игорь Забиран заявил, что обрушение было запланировано при демонтаже.

"Демонтажные работы подразумевают под собой обрушение железобетонных конструкций. (...) При демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение части несущих конструкций здания. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение", – сказал Забиран журналистам в пятницу.

Под завалами обрушившегося комплекса нашли тело рабочего.

СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.