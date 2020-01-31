Найдено тело погибшего при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Под завалами обрушившегося спортивно-концертного комплекса "Петербургский" нашли тело рабочего, сообщил начальник управления МЧС по городу.

Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы.

Работы по извлечению тела из-под завалов планируется завершить в течение двух часов. Опасности дальнейшего разрушения здания нет.

Днем 31 января при демонтаже крыши СКК "Петербургский" обрушились конструкции строения. Примерная площадь обрушения - 25-28 тыс. кв. метров, это 80% конструкций стен и кровли. Сообщалось, что под завалами может находиться один рабочий.

Начата доследственная проверка СКР и прокуратуры города.

Генеральный директор ООО "СКА-Арена" (инвестор строительства нового стадиона) Игорь Забиран заявил, что обрушение было запланировано при демонтаже.

СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.