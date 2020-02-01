Опекуны брошенных в "Шереметьево" мальчиков получат единовременную выплату

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Комсомольска-на-Амуре выплатит единовременное пособие опекунам двоих мальчиков, которых 26 января отец привез из Хабаровска и бросил в аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Бабушка и дедушка, у которых теперь будут проживать дети, получат единовременную компенсацию порядка 30-50 тыс. рублей.

По словам собеседника агентства, мальчиков уже перевели в ближайшие к месту жительства школу и детский сад.

"Также ребята, еще находясь в Москве, выразили желание посещать спортивные секции. Как только они адаптируются, будем также подбирать им варианты", - сказал представитель администрации

26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что по словам родной матери мальчиков мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. Отец мальчиков в свою очередь объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

1 февраля мальчики прилетели в Хабаровск. После этого они отправятся в Комсомольск-на-Амуре к родным бабушке и дедушке.

Возбуждено уголовное дело по статье "оставление в опасности".