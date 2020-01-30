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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:20

Оставленных в "Шереметьево" детей отдадут бабушке

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Брошенных отцом в "Шереметьево" детей передадут под временную опеку бабушке, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, на данный момент единогласная позиция такова, что лучшим выходом будет именно передача мальчиков бабушке, которая уже оформляет временную опеку над внуками.

Мальчики 2011 и 2014 годов рождения остались без присмотра 26 января, когда их отец Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", скрылся.

Было возбуждено дело по статье УК "оставление в опасности".

Отец мальчиков объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу. Мать мальчиков заявила, что мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми.

Шереметьево Москва

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