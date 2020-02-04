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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

Школы в трех регионах закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Курганской области все школы с 6 февраля будут закрыты на десятидневный карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ среди школьников. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве региона.

На этот период в области ограничат проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

По данным областного управления Роспотребнадзора, в регионе среди детей до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости до 64,6%.

Ранее предполагалось закрыть на карантин только школы Кургана.

В Оренбургской области в Оренбургском и Сакмарском районах с 4 февраля школы закрылись на семидневные каникулы, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в регионе на карантин были закрыты школы и учреждения дополнительного образования в Оренбурге, Орске, Гае и Соль-Илецке.

В Тюменском районе Тюменской области все школы закрыли на карантин с 4 по 8 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба главы района. В детских садах ввели масочный режим.

С 3 по 8 февраля на карантин закрыты школы Тюмени, с 4 по 8 февраля - школы Тобольска.

Тюменская область Тюмень Оренбургская область Курганская область Роспотребнадзор

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