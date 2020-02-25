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В Московском зоопарке сурки проснулись на три недели раньше срока

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке из-за теплой зимы и раннего таяния снега сурки проснулись за три недели раньше положенного срока, сообщила пресс-служба учреждения. Обычно они просыпаются в первую неделю марта, но в снежные зимы могут проспать и до середины месяца.

Вся сурковая группа впервые вышла из норы 19 февраля. За несколько дней до этого лидер группы, четырехлетний Арчи расчистил выход из норы от земли, сухой травы и глины.

Сурки впали в спячку в начале сентября. Всю осень и зиму они находились в состоянии анабиоза: частота их сердцебиения и дыхания была низкой, в организме замедлились все процессы, а температура тела снизилась до восьми градусов.

Сейчас сурки постепенно начинают отходить от спячки и возвращаться к привычному режиму жизни. Первые пять-семь дней они продолжают расходовать жировые запасы, и только потом их пищеварительная система начинает возобновлять работу.

Арчи уже по нескольку раз в день совершает обход своей территории, обновляет дополнительные входы в нору. Самки Сара и Нагайна всегда начинают выходить из норы на одну-две недели позже, чем Арчи.

С 1 марта зоопарк увеличит время посещения на час. Пока он работает с 9 утра до 17:00, а кассы открыты до 16:00. С марта посмотреть животных и птиц можно будет с 9 до 18:00.

Московский зоопарк Москва

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