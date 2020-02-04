"Уральским авиалиниям" с февраля разрешили вывозить из Китая только россиян

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить чартерными рейсами из КНР исключительно россиян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" написала, что накануне, 3 февраля, "Уральские авиалинии" отказались пустить на борт самолета, вылетающего в Екатеринбург из китайского аэропорта Сиань-Сяньян (провинция Шэньси в центральной части страны), около 70 граждан стран СНГ (из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана) с билетами на рейс. На борту лайнера пустили только около десятка россиян, сообщил "Ъ" со ссылкой на пассажиров из СНГ.

"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, авиакомпания с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в/из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ", - пояснили агентству в "Уральских авиалиниях".

В авиакомпании подчеркнули, что граждане других стран могут обратиться в их службу поддержки и вернуть деньги за билеты без штрафов и комиссий.

Пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала в понедельник, 3 февраля, что полетная программа компании в Китай отменяется до конца зимнего расписания. В частности, с 7 февраля по 28 марта закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург - Пекин, с 8 февраля по 28 марта - Владивосток - Пекин, с 13 февраля по 26 марта - Екатеринбург - Харбин, с 9 февраля по 29 марта - Екатеринбург - Казань - Харбин.

"Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний", - говорилось в сообщении.

31 января вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР в московский аэропорт - Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

В Минтрансе РФ позднее сообщили, что работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим. 3 февраля Голикова объявила, что с 14 февраля Москва прекратит чартеры из Китая в Россию.