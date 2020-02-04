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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

Минобороны РФ направило второй военный самолет за россиянами в Ухань

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Второй военно-транспортный самолет направлен в китайский город Ухань, где распространяется коронавирус, для эвакуации россиян, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

В РоссииЭвакуированные из Уханя россияне полетят через Улан-УдэЧитать подробнее

В сообщении, поступившем в "Интерфакс", говорится, что борт Воздушно-космических сил России уже вылетел с аэродрома Восточного военного округа.

Первый такой самолет вылетел в Китай ранее во вторник.

Желание выехать из провинции Хубэй выразили 132 гражданина РФ, сообщило российское посольство в Пекине.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Минобороны РФ Китай Ухань

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