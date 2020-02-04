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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

Эвакуированные из Уханя россияне полетят через Улан-Удэ

Там самолеты с ними сядут на дозаправку

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Военные самолеты, которые эвакуируют россиян из Уханя, будут садиться в Улан-Удэ только для дозаправки, на карантин в городе никого оставлять не будут, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Новый коронавирус в Китае

Пресс-служба Восточного военного округа ранее объявила, что в Улан-Удэ в международном аэропорту "Байкал" готовят к вылету в Ухань пять военно-транспортных Ил-76, которые вывезут из провинции Хубэй россиян, застрявших там из-за вспышки коронавируса. Пассажиров будут сопровождать специалисты радиационной, химической и биологической защиты, военные медики, бортпроводники и вирусологи.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова, глава оперативного штаба при правительстве по борьбе в коронавирусом, заявила, что в Хубэе находится немногим больше 130 сограждан.

На утро 4 февраля было неясно, куда именно их вывезут и поместят на карантин. Замминистра здравоохранения Сергей Краевой сказал, что это окончательно определится в течение дня. Обсуждается три площадки, но это точно не будет Москва или Владивосток.

Президент Владимир Путин 31 января распорядился, чтобы россиян эвакуировали из Хубэя военными самолетами в начале февраля. Другие страны начали вывозить своих граждан из этой провинции, закрытой на карантин, в конце января. Всех их по прилете помещают в карантин. Самостоятельно выехать из Хубэя иностранцы не могут. Из других регионов Китая российских туристов вывезли в том числе по каналам туроператоров к 4 февраля.

На утро 29 января дипломаты установили связь со 177 россиянами, которые находятся в Хубэе.

Хроника 09 января – 04 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Улан-Удэ Бурятия Ухань Китай Татьяна Голикова Минздрав Алексей Цыденов

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