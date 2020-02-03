Мишустин потребовал прописать порядок ввоза в Россию "Фризиума" до 13 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных лекарств для людей с тяжелыми заболеваниями, например, "Фризиума".

Глава правительства напомнил, что такое поручение президент сформулировал в послании Федеральному собранию. Он добавил, что нельзя допустить повторения ситуации с "Фризиумом", когда женщин, заказавших это средство через интернет для больных детей, задерживали сотрудники таможни по подозрению в контрабанде запрещенных веществ.

В послании Владимир Путин напомнил, что уже приняты законы, которые позволят официально и централизованно ввозить в страну препараты, не имеющие официального разрешения. Он попросил правительство "в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно, больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужное лекарство невозможно легально достать".

После задержания матерей, заказавших "Фризиум", правительство выделило деньги на закупку этого и других незарегистрированных лекарств за рубежом. Закупать их начал Московский эндокринный завод, списки нуждающихся составляет Минздрав, собирая информацию по регионам. В октябре в Россию ввезли 7 620 упаковок Клобазама ("Фризиум") на 540 детей. Тогда руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Нюта Федермессер отмечала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на Клобазам (Фризиум) еще только готовятся".

13 января премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить 22 миллиона рублей на закупку за рубежом лекарств для детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала, что еще одну партию "Фризиума" на 600 детей доставят в Россию в первом квартале 2020 года.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава обращала внимание, что пока препараты ввозятся в Россию под конкретных детей, а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума".

Компания "Санофи" в прошлом году подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза. В Минздраве "Интерфаксу" разъяснили, что окончание экспертизы к марту будет означать регистрацию лекарства на российском рынке.