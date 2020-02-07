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Следователь сообщил о давлении замглавы Генштаба ВС РФ на соучастника

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следователь в 235-м гарнизонном военном суде заявил, что заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов оказывал давление на соучастника по уголовному делу, чтобы узнать о его показаниях.

"Получены сведения, что с целью получения сведения показаний одним из соучастников преступления Давыдовым, Арсланов предпринимал попытки склонить Давыдова к показу данных им показаний", - заявил следователь в суде.

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Следователь отметил, что Арсланов "активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет к даче ложных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе".

Генерал вину не признает и утверждает, что дело сфальсифицировано.

Арсланов обвиняется в причастности к хищению почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам: "по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно".

В октябре 2019 года ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Само дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денег при заключении госконтракта на сервисное обслуживание и ремонт военной спецтехники. Срок следствия по делу установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

Вместе с генералом в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Привлечь к ответственности Арсланова следствие смогло в связи с сотрудничеством других фигурантов, отмечали источники СМИ. Сам генерал находится под подпиской о невыезде, говорил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.

Халил Арсланов

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