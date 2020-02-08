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Что произошло за день: суббота, 8 февраля

Убийство солдатом 17 человек в Таиланде, опровержение истории о медбрате-убийце и подпольное казино в квартире петербургского чиновника

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военнослужащий в Таиланде убил по меньшей мере 17 человек. Сообщается, что сначала мужчина убил командира и двоих сослуживцев, после чего направился в торговый центр города Корат, где взял в заложники 16 человек. Нападавший оказался профессиональным стрелком, ему удалось похитить в военной части примерно 700 патронов.

- В Минздраве назвали фейком сообщения о медбрате-убийце. Министр Михаил Мурашко рассказал, что кировский медработник, попавший под подозрение из-за анонимного рассказа на интернет-форуме "Двач", был проверен на детекторе лжи. Слухи о том, что он отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких, не подтвердились.

- Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана. По данным МВД, в связи с беспорядками задержаны 47 человек, досудебное расследование ведется по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве. Местные старейшины рассказали членам правительственной комиссии, что драка была спровоцирована бытовым конфликтом.

- Дональд Трамп уволил нескольких сотрудников администрации за показания против него в рамках импичмента. Должностей лишились сотрудник Совета по национальной безопасности Александер Виндман и его брат Юджин, который работал в адвокатской службе Белого дома. С поста также снят постпред США при ЕС Гордон Сандленд.

- В квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли подпольное казино. По данным источника, в помещении, принадлежащем главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, были обнаружены рулетка и столы для покера. В "Единой России" заявили, что Калядина исключат из партии.

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