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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:15

Роспотребнадзор сообщил, что новых заболевших коронавирусом в РФ нет

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает, что по состоянию на утро 9 февраля число пациентов в России, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, остается без изменений.

Как отмечается в сообщении ведомства на его сайте, в результате проводимого мониторинга на территории РФ выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

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Ранее стало известно, что в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 по Москве субботы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 37 198 человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, за сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 656, смертельных случаев - на 89.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России выявлено два случая заболевания коронавирусом. Больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 09 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор Китай

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