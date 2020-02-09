Роспотребнадзор сообщил, что новых заболевших коронавирусом в РФ нет

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает, что по состоянию на утро 9 февраля число пациентов в России, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, остается без изменений.

Как отмечается в сообщении ведомства на его сайте, в результате проводимого мониторинга на территории РФ выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Ранее стало известно, что в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 по Москве субботы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 37 198 человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, за сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 656, смертельных случаев - на 89.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России выявлено два случая заболевания коронавирусом. Больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая.