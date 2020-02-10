Экс-чиновника, в чьей квартире нашли казино, исключили из "Единой России"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава петербургского муниципального образования (МО) "Введенский" Олег Калядин исключен из "Единой России", сообщила пресс-служба партии в понедельник.

"Такое решение было принято в понедельник на заседании президиума регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в понедельник "Интерфаксу" сообщили об отставке Калядина с занимаемой должности. Новым главой МО "Введенский" избран член муниципального совета Алексей Асанов.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров обещал снять Калядина со всех партийных должностей. "Если есть действия на грани, то произошедшее - далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, - подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - подчеркивал Макаров.

Партбилет "Единой России" является свидетельством "кристальной честности и порядочности", говорил он. "Об этом знает каждый вступающий в партию. Неуважение к закону, равно как и к людям, и впредь будет вызывать самую жёсткую и молниеносную реакцию партии", - отмечал спикер Заксобрания.

В субботу, 8 февраля, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов северной столицы обнаружили подпольное казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Калядину. В квартире на Кронверкском проспекте нашли "рулетку", четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты. Причастность чиновника к незаконному игорному бизнесу устанавливается.