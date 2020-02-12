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Baring Vostok оспорил передачу акций "Восточного" по опциону компании Аветисяна

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Подконтрольная фонду Baring Vostok компания Evison Holdings направила в Арбитражный суд Амурской области ходатайство о пересмотре дела по передаче 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна. Это следует из материалов суда.

Дело Baring Vostok

Ходатайство связано со вновь открывшимся обстоятельствами.

Адвокат Evison Олег Койда пояснил "Интерфаксу", что эта компания недавно узнала о гражданском иске по уголовному делу, который подал "Восточный". В нем банк оспаривает погашение кредита Первого коллекторского бюро акциями люксембургской компании IFTG с требованием компенсировать себе убытки в размере кредита.

"Такое поведение банка означает срыв условия вступления в силу опциона на 9,99%, что влечет обязанность "Финвижн" вернуть акции банка в пользу Evison. Поскольку Evison не было известно о подаче гражданского иска ранее, то сейчас она просит пересмотреть решение с учетом вновь открывшихся фактов", - отметил Койда.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн холдингс" на 9,99% акций (соглашение, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм банка к "Восточному"). В июне 2019 года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).

Банк "Восточный" завершил процесс присоединения Юниаструм банка, которым управлял Аветисян, в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.

Baring Vostok IFTG банк Восточный Артем Аветисян арбитраж Амурской области Evison Holdings

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