Baring Vostok оспорил передачу акций "Восточного" по опциону компании Аветисяна

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Подконтрольная фонду Baring Vostok компания Evison Holdings направила в Арбитражный суд Амурской области ходатайство о пересмотре дела по передаче 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна. Это следует из материалов суда.

Ходатайство связано со вновь открывшимся обстоятельствами.

Адвокат Evison Олег Койда пояснил "Интерфаксу", что эта компания недавно узнала о гражданском иске по уголовному делу, который подал "Восточный". В нем банк оспаривает погашение кредита Первого коллекторского бюро акциями люксембургской компании IFTG с требованием компенсировать себе убытки в размере кредита.

"Такое поведение банка означает срыв условия вступления в силу опциона на 9,99%, что влечет обязанность "Финвижн" вернуть акции банка в пользу Evison. Поскольку Evison не было известно о подаче гражданского иска ранее, то сейчас она просит пересмотреть решение с учетом вновь открывшихся фактов", - отметил Койда.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн холдингс" на 9,99% акций (соглашение, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм банка к "Восточному"). В июне 2019 года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).

Банк "Восточный" завершил процесс присоединения Юниаструм банка, которым управлял Аветисян, в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.