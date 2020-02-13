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МВД проверяет материалы BBC, "Радио Свобода" и "Медузы" на пропаганду наркотиков

МВД проверяет материалы BBC, "Радио Свобода" и "Медузы" на пропаганду наркотиков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Материалы всех СМИ, в том числе "Би-Би-Си", "Радио Свобода" и "Медуза", проверяются на предмет пропаганды наркотиков и вовлечения в незаконных оборот этих запрещенных веществ, сообщил начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов.

Об этом Храпов сказал в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса". Ранее в этот же день глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал эти три СМИ среди иностранных организаций, которые "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в России.

"Около 10 НПО, признанных нежелательными в РФ, из-за границы проводят деятельность по легализации наркопотребления", - сказал парламентарий. Он назвал в числе этих организаций Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество" (все США), "Открытая Россия" (Англия), "Человек в беде" (Чехия).

В этом перечне также три крупнейших медиа-холдинга, - "Медуза" (Латвия), "Би-Би-Си" (Великобритания), "Радио Свобода" (США), отметил Пискарев. Глава думской комиссии счел недопустимой деятельность данных организаций, в частности, по склонению "к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков", публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

Накануне, 12 февраля, также стало известно, что "Радио Свобода" было внесено в российский реестр СМИ-иноагентов.

Андрей Храпов BBC Радио Свобода Медуза

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