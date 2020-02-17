Минприроды запустит в марте единую схему обращения с мусором

Глава ведомства пообещал снизить тарифы на мусор для тех, кто занимается его раздельным сбором

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России в марте 2020 года будет запущена единая федеральная территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), объявил в эфире НТВ глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Он назвал схему "картой боевых действий", которая позволит властям "сделать оптимальное количество промышленных перерабатываемых мощностей ТКО" и не создавать лишних.

Министр назвал приоритетной работой в сфере мусорной реформы строительство инфраструктуры для переработки мусора. При этом он отметил, что важно понимать точное количество мусорных полигонов.

"Это главный вопрос, сколько нужно полигонов и каких, не только по мощности, по технологии, по глубине переработки. Это новый стандарт полигона, который мы сейчас разрабатываем", - сообщил Кобылкин, уточнив, что будет создано несколько типовых проектов стандарта, чтобы регионы могли выбрать наиболее подходящий.

"Когда мы считали, сколько в России производится мусора, мы посчитали 70 млн. И сегодня мы уже приходим к выводу, что мусора не 70 млн, а меньше. Эта цифра меняется. А меняется, потому что мы свет пролили на эту историю, и сейчас видно, сколько мусора производит каждый регион, сколько перевозит регоператор. А в будущем мы будем отслеживать каждую машину через "ГЛОНАСС" и мы будем понимать, что каких-то несанкционированных свалок не образуется", - сказал Кобылкин.

Министерство будет стремиться к снижению тарифов для населения, занимающегося раздельным сбором мусора, добавил он: "Мне бы очень хотелось, чтобы труды человека, разделяющего мусор, были оплачены за счет снижения платы за мусор, вот к этой теме мы и подходим".