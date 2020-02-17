Полковнику Квачкову запретили участвовать в митингах на три года

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы по просьбе полиции на три года установил административный надзор за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым. В частности, ему на это время запретили посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них.

Также судья Наталья Морозова обязала Квачкова раз в месяц отмечаться в районном отделе полиции.

ОМВД "Дорогомилово" обосновал свой административный иск тем, что у бывшего полковника не погашена судимость за подготовку вооруженного мятежа.

Квачков не возражал и назвал эти требования "законными и обоснованными", но попросил обязать его отмечаться в ОМВД раз в месяц, а не два, как хотели полицейские. Представитель истца эту просьбу в суде поддержал.

В начале 2019 года Квачков был освобожден из колонии, где он отбывал наказание за разжигание ненависти и вражды. Тогда он говорил, что его в течение года обязали отмечаться во ФСИН и не выезжать из Москвы, но участвовать в уличных акциях не запрещали.

До этого он был осужден за подготовку вооруженного мятежа.

В 2000-х офицер был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса.