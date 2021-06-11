Два соратника полковника Квачкова получили сроки в колонии

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 10 годам колонии строгого режима Юрия Екишева и Павла Антонова - соратников бывшего сотрудника ГРУ, полковника Владимира Квачкова, сообщили в пресс-службе суда.

Им вменяли организацию и участие в деятельности террористической организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского", которую основал Квачков и которая была запрещена в России. Екишев признан виновным в организации террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК), Антонов - в участии в ее деятельности (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Оба вины не признают.

Гособвинитель просил для Екишева 17 лет лишения свободы, для Антонова - 11.

По версии следствия, "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" ставило целью свержение конституционного строя путем вооруженного мятежа. В феврале 2015 года судебным решением организация признана террористической.

Квачков заявлял, что его движение организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". Также он в суде доказывал "право на восстание".

В 2017 году Екишев был приговорен к полутора годам колонии общего режима за публикацию в интернете двух текстов экстремистского характера.

Квачков в 2013 году был приговорен к восьми годам лишения свободы за подготовку вооруженного мятежа с участием "Народного ополчения Минина и Пожарского". Потом ему добавили срок за запись в колонии видеообращения, в котором суд усмотрел признаки разжигания ненависти к евреям. В связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК Квачков вышел на свободу в феврале 2019 года.