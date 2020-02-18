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Переговоры РФ и Турции по Идлибу возобновились в Москве в закрытом режиме

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российско-турецкие переговоры по деэскалации ситуации в сирийском Идлибе возобновились во вторник в Москве.

Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме, сообщило агентство "Анадолу". Первые два раунда консультаций прошли 8 и 10 февраля в Анкаре и не принесли результатов.

Переговоры продолжились накануне, 17 февраля, в российской столице. Согласно турецким источникам, на переговорах в минувший понедельник речь шла о том, как в полной мере выполнить сочинские соглашения по Идлибу и предотвратить насилие в этой сирийской провинции. На консультациях указывалось на необходимость незамедлительно снизить уровень напряженности в Идлибе и не ухудшать гуманитарную ситуацию, говорится в публикациях.

Турецкую делегацию на переговорах в Москве возглавляет замглавы МИД Седат Онал. В состав турецкой и российской делегаций входят дипломаты, представители Минобороны и спецслужб.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках при поддержке российских ВКС на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска отвести войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе до конца февраля, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Президент Сирии Башар Асад накануне в телеобращении к нации заявил, что вооруженные силы страны продолжат операцию по освобождению провинций Идлиб и Алеппо, несмотря на "невнятное бормотание с севера".

Москва Турция Сирия Идлиб Седат Онал

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