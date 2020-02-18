Турция заявила о неудовлетворенности итогами переговоров с РФ по Идлибу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Анкара недовольна результатами, которые пока что приносят турецко-российские переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил во вторник специальный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Переговоры Турции и РФ по Идлибу пока не принесли каких-либо результатов, которые могли бы нас (Турцию - ИФ) удовлетворить", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

"Наша исходная установка в отношении Идлиба - вернуться к (соблюдению - ИФ) сочинских договоренностей", - приводят слова Калына турецкие СМИ.

Пресс-секретарь президента Турции сказал, что хотя турецкая сторона отвергла предложения РФ по Идлибу, однако переговоры продолжатся.

Он отметил, что Анкара не планирует передислоцировать наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации, при этом Турция продолжит отправлять военных и бронетехнику в этот район "в целях защиты мирного населения".

Калын также подчеркнул, что в случае атак против турецких военных нападающий получит тот же "жесткий ответ", что Анкара демонстрировала и ранее.

Он пояснил, что заявления, будто сирийские власти могут свободно проводить операции в районе Идлиба, не имеют под собой оснований. Калын уточнил, что именно атаки сирийских правительственных сил мешают продолжению мирного процесса по Сирии.

Вечером во вторник МИД РФ сообщил, что спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской делегации с участием представителей Минобороны РФ провели второй раунд переговоров с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

"Было продолжено подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом", - говорилось в сообщении, распространенном МИД РФ.

Обострение ситуации в Идлибе

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках при поддержке российских ВКС на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска отвести войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе до конца февраля, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Президент Сирии Башар Асад накануне в телеобращении к нации заявил, что вооруженные силы страны продолжат операцию по освобождению провинций Идлиб и Алеппо, несмотря на "невнятное бормотание с севера".