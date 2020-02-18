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Экс-полковнику МВД Захарченко не дали учиться на кондитера, чтобы он не растолстел

Он узнал, что его хотят сделать портным

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Бывший полковник полиции, экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко будет в колонии, вопреки желанию, учиться шить. Он сказал, что хотел бы стать поваром-кондитером, но ему не разрешили.

О профподготовке в мордовской колонии №5 Захарченко рассказал адвокатам в перерыве заседания Второго кассационного суда в Москве. Суд проверяет законность его приговора. Он участвует в суде по видеосвязи.

Осужденный сказал, что узнал, что его хотят направить учиться на портного, но отметил, что у него "аллергия жуткая".

"Еще сейчас буду подавать заявление на электрика, чтобы на электромонтажника выучиться. Я бы хотел на повара-кондитера, но меня не пускают: боятся, что я растолстею. Еще есть кочегар, но там пока закрыто - нет приема", - сказал бывший полицейский.

Он подтвердил, что отбыл срок в штрафном изоляторе. Ранее об этом сообщали в УФСИН Мордовии. По данным службы, в январе бывший полицейский подрался в другим заключенным, и его поместили в ШИЗО на пять суток после проверки.

Захарченко отбывает 12,5 года лишения свободы за получение особо крупной взятки и попытки помешать правосудию. После его задержания в 2016 году в квартире его родственницы при обыске нашли наличные деньги в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей. Вину он не признал, а возбужденные против него уголовные дела называл фейковыми.

Дмитрий Захарченко ФСИН МВД Мордовия

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