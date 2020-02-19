Шойгу встретился с Хафтаром в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром состоялась в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

Как следует из сообщения, стороны обсудили обстановку в Ливии, на переговорах "подтверждена необходимость выполнения решений Берлинской конференции по Ливии".

Ранее Шойгу и Хафтар проводили встречи в Москве в ноябре 2018 и в августе 2017 года. Кроме этого в мае 2018 года маршал и глава Минобороны РФ провели переговоры по видеоконференцсвязи. В январе 2017 года Хафтар также провел по видеосвязи переговоры с Шойгу с борта российского авианосца "Адмирал Кузнецов", возвращающегося из похода к берегам Сирии.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля 2019 года.