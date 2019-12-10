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Путин заверил, что у властей нет планов импортозамещать лекарства любой ценой

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерения отказываться от лекарств, которые не производятся в РФ, у властей нет, речь не о том, чтобы любой ценой их импортозаместить, а о том, чтобы производить в стране серьезные препараты.

Как сказал Путин во вторник на заседании Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), "мы должны понимать, что должны быть независимы и какие-то элементарные вещи (лекарства - ИФ) производить сами". "И не только элементарные, а серьезные лекарственные препараты", - обратил внимание он.

Глава государства подчеркнул, что фармацевтическая отрасль в России развивается, реализуется соответствующая программа. "И надо сказать, что отрасль работает все лучше и лучше. Мы сюда приглашаем, и международные крупные компании фармацевтические открывают у нас все больше и больше производств. Реально здесь на территории работают и работают очень хорошо", - сказал президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что данные меры не означают полный отказ от тех лекарств, которые в России не производятся. "По-моему, совсем недавно были приняты некоторые решения, которые разблокируют поступление на российскую таможенную территорию ряда препаратов, которые были запрещены и создавали людям реальные серьезные проблемы, в том числе в том, чтобы поддерживать детей, которые нуждаются в этой поддержке", - напомнил глава государства.

Президент подчеркнул, что эта работа будет продолжена. "Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом. Нет, здесь проблема сложнее, чем она кажется, на самом деле, при первом рассмотрении. Есть и те, кто лоббирует иностранные препараты и небескорыстно", - сказал Путин.

В этой проблеме сразу, добавил он, трудно разобраться. "Но все, что мы делаем, безусловно, должно идти на пользу людям", - подчеркнул президент.

В ходе заседания член СПЧ Екатерина Винокурова затронула вопрос отсутствия в России лекарственных препаратов, необходимых тяжело больным детям, а также проблемы, с которыми сталкиваются родители, которые пытаются привезти в страну препараты, не зарегистрированные в РФ.

За импортозамещением лекарственных препаратов в России, заметила она, стоит серьезное и жестокое лобби. "Пожалуйста, разберитесь, потому что наши люди не должны умирать, мамочки не должны рисковать своей жизнью и здоровьем, ввозя лекарства для тяжело больных детей", - сказала Винокурова.

Внимание общественности и политиков к незарегистрированным в РФ препаратам было привлечено в этом году из-за ситуации с препаратом от эпилепсии "Фризиум". В России в 2019 году было отмечено несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей этого не зарегистрированного в России лекарства. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле. В МВД РФ подобные зарубежные лекарства, содержащие наркотические вещества, сочли безусловной угрозой.

Владимир Путин СПЧ

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