Подростки из Крыма арестованы на два месяца по делу о подготовке терактов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя в четверг постановил арестовать на два месяца двух подростков, которые, по данным ФСБ, готовили теракты в нескольких учебных заведениях Керчи.

Молодые люди останутся под стражей до 18 апреля включительно, сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова журналистам в суде после заседания. Оно прошло в закрытом режиме, без участия прессы, передал корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, Постнова сообщила журналистам, что правоохранительные органы в рамках расследования данного дела проводят мероприятия еще в трех регионах России. По словам представителя СКР, там проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные подростки.

Она не уточнила, о каких российских регионах идет речь. В рамках расследования по месту жительства задержанных подростков изъяли компьютеры и другие носители информации, хранившуюся на них информацию изучают следователи и сотрудники ФСБ, отметила Постнова. "В ходе допросов от подростков получены ценные для следствия сведения", - добавила она.

Во вторник, 18 февраля, ФСБ заявила о пресечении подготовки двумя жителями Керчи 2003 и 2004 годов рождения террористических актов. Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы в своем пресс-релизе назвал задержанных юношей "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова", который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года и покончил с собой.

ФСБ утверждает, что сотрудники спецслужбы изъяли дома у тинейджеров самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, их "пробники" испытывались на кошках. Кроме того, заявляет следствие, молодые люди были администраторами "групп смерти" в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к терактам, совершенная группой лиц по предварительному сговору), оно передано в производство крымского управления СКР. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил крымским следователям "в кратчайшие сроки" установить мотивы подростков.

Минобразования Крыма начало комплексную проверку. Детский омбудсмен республики Ирина Клюева заявила, что "резких отрицательных характеристик" у юношей не было, один из них ранее некоторое время наблюдался у психолога.