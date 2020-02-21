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Правительство предложит упростить получение гражданства РФ для жителей 4 стран

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительственный законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает послабления для жителей ряда стран, заявил в пятницу "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснется четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников. Кроме того, жителям этих стран "не надо будет доказывать материальное положение", добавил глава комитета.

Также в проекте закона изменят норму, согласно которой иностранец может получить гражданство РФ в упрощенной форме после того, как проживет в браке с россиянином/россиянкой три года. Этот срок предлагается сократить до года, отметил Калашников.

В настоящее время, согласно закону, претендовать на российское гражданство иностранец может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Кроме того в настоящее время, статья 14 закона "О гражданстве РФ" предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, если они состоят в браке с россиянином не менее трех лет. Также в настоящее время иностранцу необходимо иметь подтвержденный достаточный для проживания минимальный доход в России.

Данные положения войдут в подготовленный правительством РФ законопроект о упрощенном праве на гражданство РФ, который в Госдуму внесут до конца февраля, сообщил Калашников.

По его словам, этот проект закона будет предусматривать и возможность получения гражданства РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства, что уже ранее анонсировалось членами рабочей группы по соответствующей теме.

Леонид Калашников Госдума Украина Белоруссия Молдавия Казахстан

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