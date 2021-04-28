Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Мишустин поддержал проведение широкой репатриации соотечественников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение КПРФ о законодательной проработке широкой репатриации соотечественников. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Калашников считает, что за пример можно взять соответствующие политики Израиля и Германии. Он пояснил, что речь идет о "репатриации наших русских граждан, российских граждан, кто хотел бы вернуться на родину". Это актуально на фоне разговоров "о геополитической катастрофе сегодня и о демографии, о том, что минусуется наше население", добавил Калашников.

По его словам, премьер также поддержал расширение квот в российских вузах для студентов из-за рубежа, в первую очередь из стран СНГ. Калашников уточнил, что разговор шел об увеличении квот с 25 до 65 тысяч. Он указал, что ректоры нескольких российских вузов подтвердили готовность принимать новых иностранных студентов.

Встречи руководителей думских фракций с Мишустиным пройдут 28 апреля в преддверие ежегодного отчета правительства в Госдуме, запланированного на 12 мая.

Леонид Калашников

Новости по теме

Новости

Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Росстат допустил замедление смертности в РФ в апреле-мае до доковидного уровня

Пандемия коронавируса

Вакцину "ЭпиВакКорона" признали эффективной от всех штаммов COVID-19

Дипломатическое противостояние

Лавров анонсировал скорое появление списка недружественных РФ стран

Лавров анонсировал скорое появление списка недружественных РФ стран

КС РФ счел возможным суммировать сроки лишения прав за пьяное вождение

КС РФ счел возможным суммировать сроки лишения прав за пьяное вождение

Песков не верит, что исчезновение "Медузы" будет заметным

РФ не получала официального предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Дипломатическое противостояние

МИД объявил о высылке из Москвы четырех балтийских дипломатов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');