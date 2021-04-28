Мишустин поддержал проведение широкой репатриации соотечественников

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение КПРФ о законодательной проработке широкой репатриации соотечественников. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Калашников считает, что за пример можно взять соответствующие политики Израиля и Германии. Он пояснил, что речь идет о "репатриации наших русских граждан, российских граждан, кто хотел бы вернуться на родину". Это актуально на фоне разговоров "о геополитической катастрофе сегодня и о демографии, о том, что минусуется наше население", добавил Калашников.

По его словам, премьер также поддержал расширение квот в российских вузах для студентов из-за рубежа, в первую очередь из стран СНГ. Калашников уточнил, что разговор шел об увеличении квот с 25 до 65 тысяч. Он указал, что ректоры нескольких российских вузов подтвердили готовность принимать новых иностранных студентов.

Встречи руководителей думских фракций с Мишустиным пройдут 28 апреля в преддверие ежегодного отчета правительства в Госдуме, запланированного на 12 мая.