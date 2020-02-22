Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил рост внимания в России к проблеме ВИЧ, ситуацию с которой в стране он назвал критической.

Об этом он написал в субботу в своем твиттере.

Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше. https://t.co/lVe9hOeBwm — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 22, 2020

Так Кудрин прокомментировал сообщение газеты "Коммерсантъ", которая в субботу сообщила о неопубликованных поручениях президента РФ Владимира Путина по ситуации с ВИЧ в стране.

По данным газеты, Путин поручил в два раза - до 90% - увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, "проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки". Правительству, в частности, поручается "уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркопотребители, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные и т. д.), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием".

"Также речь идет о необходимости увеличения охвата тестирования на ВИЧ с помощью диспансеризации - при условии добровольного на это согласия граждан", - пишет издание.

Перечень поручений, по данным газеты, был подписан еще 31 декабря прошлого года, "однако он не публиковался в открытых источниках".