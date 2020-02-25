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Посольство РФ опровергло ограничения на авиарейсах между Россией и Италией

Посольство РФ опровергло ограничения на авиарейсах между Россией и Италией
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Авиасообщение между Россией и Италией осуществляется без ограничений, несмотря на распространение коронавируса в итальянских городах, сообщает посольство РФ в Италии.

"Относительно появляющейся в ряде СМИ информации о, якобы, применении ограничительных мер для воздушных судов, задействованных на авиамаршрутах между Россией и Италией, сообщаем, что это не соответствует действительности. По информации, имеющейся в распоряжении посольства, регулярные авиарейсы между нашими странами осуществляются в штатном режиме", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

В развитие ситуации с коронавирусом в Италии в российском посольстве сообщили, что в настоящее время карантин объявлен в 10 городах области Ломбардия: Бертонико, Казальпустерленго, Кастельджерундо, Кастильоне Д'Адда, Кодоньо, Фомбио, Малео, Сан-Фьорано, Сомалья, Терранова дей Пассерини и в одном городе Венето - в город Во.

Посольство России в Италии ранее во вторник настоятельно рекомендовало россиянам воздержаться от поездок без крайней необходимости в регионы Северной Италии - Ломбардию, Венето, Пьемонте и Эмилию-Романью, затронутые коронавирусом.

В свою очередь во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что авиаперевозчики выполняют рейсы между Россией и Италией без ограничений, несмотря на вспышку коронавируса.

"Пока никаких ограничений на авиасообщение с Италией не вводится и не планируется. Все рейсы - и чартерные, и регулярные, выполняются по расписанию", - сказал собеседник агентства.

В московских аэропортах пока не введены дополнительные меры безопасности в отношении рейсов из Италии.

"Санитарные службы не получали распоряжений на дополнительный осмотр салонов самолетов, прибывших из Италии. Массовые замеры температуры тела пассажиров этих рейсов также не производятся", - сказал источник.

Тем временем, как передает корреспондент "Интерфакса", на улицах, вокзалах и в аэропортах ряда городов Италии введены усиленные меры безопасности.

В частности, в аэропортах Бергамо и Венеция (Марко Поло) медики в защитных костюмах в зоне прилета при помощи бесконтактных инфракрасных термометров измеряют температуру тела всем прибывающим пассажирам и лишь после этого допускают до паспортного контроля.

На площадях и вокзалах в Милане и Флоренции дежурят вооруженные военные.

В центре Флоренции, рядом с приемным покоем больницы Санта-Мария Нуова Международный красный крест совместно с властями развернули полевой госпиталь. Возле него дежурят медики в защитных костюмах и многочисленные журналисты.

В скоростных поездах в Италии на информационных экранах в режиме реального времени пассажирам сообщают о мерах предосторожности, а также числе подтвержденных случаев заражения в Италии.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Италии превысило 230 человек, умерли семь человек. Большинство случаев заражения зафиксировано в регионах Ломбардия и Венето.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
РФ Италия

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