Хуснуллин не увидел риска завоза коронавируса на российские стройки

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин пока не видит рисков для привлечения к работе на стройках иностранных рабочих в связи со вспышкой коронавируса. Пока, по его словам, работа идет в штатном режиме.

"Говорить пока о чем-то рано. У нас есть постоянно действующий штаб. Этот штаб принимает все решения, поэтому они оценивают все риски, и если какие-то есть риски, они об этом будут сообщать", - сказал он журналистам.

В конце января группа "Колмар", которая нанимает строителей из Китая, объявила, что отложила приезд группы из 80 человек на строительство обогатительной фабрики "Инаглинская-2", где сейчас монтируют оборудование.

19 февраля Мосгосстройнадзор объявил, что на стройках города раздали инструкции по проверкам рабочих с помощью тепловизоров и по ежедневной уборке всех производственных и санитарно-бытовых помещений.

В тот же день заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев заявил, что в Москве на строительстве метро заняты 120 граждан Китая и все они здоровы.