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В Башкирии возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве Ишимбайского мехзавода

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Башкирское управление СКР расследует уголовное дело о хищениях и преднамеренном банкротстве Ишимбайского механического завода. Об этом сообщил в четверг глава управления Денис Чернятьев, выступая перед депутатами регионального Госсобрания.

"Группа мошенников на протяжении трех лет открыто разворовывала Ишимбайский механический завод, уходя от налогов, создавая нелегитимные предприятия, куда перенаправляли граждан с долгами по зарплате, одновременно распродавая имущество. Фактически довели старейшее башкирское предприятие до банкротства", - сказал он.

"Расследуем уголовное дело по факту доведения до банкротства и хищении", - добавил Чернятьев.

По его данным, учредитель предприятия скрылся в ОАЭ и сдает недвижимость в аренду.

Чернятьев также подчеркнул, что "длительная критичная" ситуация на предприятии долгое время оставалась без внимания местных властей и правоохранительных органов, несмотря на многочисленные обращения местных жителей.

Кроме того, республиканское СУ СКР расследует уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам Ишимбайского механического завода, сообщили в пресс-службе управления.

По данным следствия, в период с 2013 по 2017 годы директор завода не выплачивал в полном объеме заработную плату работникам предприятия. Сумма задолженности превысила 5 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ишимбайский механический завод" (ООО "ИМЗ") было образовано в ноябре 2012 года, исключено из ЕГРЮЛ в апреле 2018 года. Основной вид деятельности общества - производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Башкирия СКР Ишимбайский механический завод

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