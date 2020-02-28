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Суд продлил арест петербургским фигурантам дела "Сети"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в 224-м гарнизонном военном суде в Петербурге продлил на три месяца арест Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в террористическом сообществе "Сеть".

Как объявил судья Роман Муранов на заседании в пятницу, фигуранты останутся в СИЗО до 11 июня. Он добавил, что следующее заседание состоится 23 марта, о месте и времени сообщат дополнительно.

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Фигурантами так называемого "дела "Сети" стали 11 человек из Пензы, Петербурга и Москвы, дело против них ФСБ возбудила осенью 2017 года. По версии спецслужб, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу для дестабилизации обстановки в стране.

В Петербурге по делу "Сети" проходят два фигуранта - 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов. Еще один фигурант из Петербурга - Игорь Шишкин - заключил досудебное соглашение и был приговорен к 3,3 годам колонии общего режима.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Сеть" к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.

Сеть Петербург

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