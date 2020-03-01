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Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение о том, что журналисту не удалось пройти обследование на COVID-19.

Мурашко отметил, что смысл провериться появляется "при условии наличия клиники (симптомов - ИФ) или если возвращаетесь из очагов заражения".

По словам министра, это можно сделать в поликлиниках "через систему обследования на специализированной площадке, это производится в установленном порядке бесплатно".

Ранее журналист Евгений Берг сообщил в соцсетях, что хотел после возвращения из Ирана провериться на в Москве на коронавирус, но не смог этого сделать.

По данным Роспотребнадзора, всего в России было выявлено два случая заражения новым коронавирусом, болело два гражданина КНР, они уже выздоровели. Также в настоящее время в России на карантине в Казани содержатся трое заболевших, эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии.

Между тем, в Китае, где возник вирус, с декабря прошлого года от COVID-19 скончались 2870 человек, зарегистрирован 79824 случаев заболевания.

Хроника 09 января – 01 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Минздрав Михаил Мурашко

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