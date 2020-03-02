В России вырос спрос на внутренний туризм на фоне коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Продажи туров за рубеж сократились из-за ограничений, связанных с коронавирусом, путешествия по России, наоборот, пользуются повышенным спросом, сообщили "Интерфаксу" представители турбизнеса.

"В нашей сети 40% продаж - это туры по России, по ним спада нет вообще. Сейчас очень много идет продаж на горнолыжные курорты - Красная Поляна, Приэльбрусье, Домбай. Среди экскурсионных туров наиболее популярны Москва и "Золотое Кольцо", Петербург, Казань. Лидирует по продажам Краснодарский край и Крым, но там мало экскурсионных программ, там либо горнолыжный, либо санаторный отдых", - сказал гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его словам, спрос на зарубежные туры в последние дни упал из-за коронавируса. "Пока незначительно, примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 25% по сравнению с январем 2020 года. В это время обычно туристы покупают 600 туров в день, сейчас это примерно 520-530 туров. Спад наблюдается по странам Юго-Восточной Азии - Таиланд, Индонезия, Филиппины, Вьетнам (минус 25%), самый маленький спад по Турции (минус 7-8%)", - отметил он.

По словам эксперта, от путешествий за рубеж не отказываются те, кто приобрел короткие городские туры на 8 марта, в это же время у многих детей начинаются школьные каникулы. "Среди них нет отказавшихся, все туристы намерены поехать за границу. Обещали показать ребенку Прагу, значит так оно и будет. Востребованы также Берлин, Будапешт, Мадрид, Париж, даже Рим", - добавил он.

Снижение спроса на туры за рубеж видят и в компании "Интурист", однако связывают его скорее с ослаблением рубля к мировым валютам. "На выездных направлениях наблюдается некоторое замедление темпов продаж, которое связано, в том числе, с окончанием очередного этапа акции раннего бронирования и значительной волатильностью курса валют", - сказал исполнительный директор туроператора Сергей Толчин.

При этом он отметил, что на внутренних направлениях продажи по раннему бронированию превышают плановые значения: Сочи - плюс 25% к прошлому году, Крым - плюс 52%. Однако, по его словам, такой тренд на внутренних направлениях наблюдается уже несколько лет подряд.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также сообщил о росте спроса на туры по России на 20% по сравнению с февралем 2019 года. "Рост идет с начала февраля, но объяснить это влиянием коронавируса пока довольно сложно, поскольку в основном эти туристы планировали отдыхать в России. На длинные выходные 8 марта очень популярно Подмосковье, в основном среди жителей столицы, а также города "Золотого Кольца". На лето уже продано около 30% всего объема сезона", - сказал он.

При этом эксперт не исключил, что некоторые туристы из-за эпидемии захотят переориентироваться с зарубежных стран на внутренние направления. "Главный конкурент Краснодарского края и Крыма по пляжному отдыху - Турция, а по ней есть замедление бронирования. Скорее всего, эти туристы взяли паузу, чтобы проследить за ситуацией и решить, бронировать им Турцию или все-таки Россию. Режим ожидания может продлиться еще месяц-полтора. Что касается экскурсионных туров, то они не взаимозаменяемые, потому что туристы намерены увидеть конкретные достопримечательности. Это города со своей историей, со своим лицом, поэтому невозможно заменить Париж на Углич", - заключил Ромашкин.

В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам максимально сократить поездки за рубеж в качестве меры защиты от коронавируса. Для российских туристов действует запрет на поездки в Китай, также не рекомендовано посещать Италию, Южную Корею и Иран.