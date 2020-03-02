В Сирию направился еще один большой десантный корабль ВМФ РФ

С 28 февраля это уже четвертый боевой корабль, который пошел в Сирию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль ВМФ России "Новочеркасск" в понедельник, пройдя Босфор, проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

По утверждению стамбульских сайтов, БДК Черноморского флота "Новочеркасск" идет в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Судя по осадке корабля, он шел сильно нагруженным.

БДК "Новочеркасск" проходил проливы под пристальным вниманием сопровождавших его двух катеров береговой охраны Турции.

Это его первый поход в Сирию в текущем году, который осуществляется на фоне эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб между боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска, и правительственными силами Дамаска.

С прошлой пятницы это уже четвертый боевой корабль ВМФ РФ, который направляется в Сирию.

Как сообщалось, 28 февраля через Босфор в Средиземное море по пути в Сирию проследовали фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", а также БДК "Орск".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.