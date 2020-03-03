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В правительстве собрались адаптировать управление лесами к климатическим изменениям

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала к ускоренной адаптации системы управления лесами к аномальным погодным явлениям в условиях нарастающих климатических изменений. Она заявила это на совещании по проблемам лесного хозяйства в Иркутске.

"Трудно переоценить внушительный вклад российских лесов в решение глобальных экологических и климатических проблем. Лесная тема становится все более актуальной в рамках реализации целей Парижского соглашения", - сказала она.

По ее словам, нужно начать реализацию региональных планам по адаптации ведения лесного хозяйства к изменениям климата, чтобы в результате приходилось не ликвидировать последствия ЧС, а можно было действовать на опережение.

Также вице-премьер заявила о необходимости повысить вклад лесного комплекса в ВВП с 0,5% до 1% к 2030 году.

Вице-премьер отметила, что лесная отрасль содержит большой экономический потенциал, но в настоящее время он недостаточно реализован - вклад лесного комплекса в ВВП страны к 2030 году должен быть удвоен - с 0,5% до 1%.

"Нам необходимы новые ориентиры развития. Отраслевая стратегия должна включать все мероприятия от лесоустройства до глубокой переработки древесины и ее реализации, например, в современном деревянном домостроении. Для выведения отрасли из кризиса необходимо обеспечить прозрачность на всех стадиях: начиная от установления границ лесничеств и лесных участков и до заготовки, переработки древесины, доставки ее до конечного потребителя", - сказала Абрамченко.

Для решения этой задачи она предложила провести модернизацию Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЛесЕГАИС), которая должна будет стать юридически значимым инструментом путем подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней. Необходимо обеспечить ведение ЛесЕГАИС с использованием единой картографической основы. "И сейчас правительством организована работа в данном направлении. Сделки с древесиной и лесоматериалами должны быть прозрачными, с применением преимущественно биржевых механизмов", - добавила Абрамченко.

Виктория Абрамченко Иркутск ЛесЕГАИС

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