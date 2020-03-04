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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

До девяти выросло число россиян с Diamond Princess, помещенных на карантин

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Еще два россиянина с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса, отправлены во Владивостоке на карантин, сообщается на сайте администрации региона.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в среду в инфекционном отделении краевой клинической больницы N2, где находятся на карантине девять российских туристов, путешествовавших на "Бриллиантовой Принцессе", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о семи российских туристах с этого лайнера, отправленных на карантин в Приморье. Власти региона со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора 2 марта сообщили, что у семи туристов результаты исследования в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные, медицинское наблюдение продолжается.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий, когда были госпитализированы еще двое россиян.

Как сообщалось, 22 и 23 февраля в Приморье вернулись семь граждан РФ с лайнера Diamond Princess. Их поместили на двухнедельный карантин в инфекционную больницу. Шесть отправленных на карантин - жители Приморья, еще один - житель Омска.

Статистика по случаям заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остается прежней: непосредственно в России зафиксированы три случая заражения, еще трое граждан РФ с коронавирусом заразились у берегов Японии на лайнере Diamond Princess и сейчас проходят лечение в стационаре в Казани, следует из ежедневного бюллетеня Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Россия Diamond Princess

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