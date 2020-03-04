До девяти выросло число россиян с Diamond Princess, помещенных на карантин

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Еще два россиянина с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса, отправлены во Владивостоке на карантин, сообщается на сайте администрации региона.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал в среду в инфекционном отделении краевой клинической больницы N2, где находятся на карантине девять российских туристов, путешествовавших на "Бриллиантовой Принцессе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи российских туристах с этого лайнера, отправленных на карантин в Приморье. Власти региона со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора 2 марта сообщили, что у семи туристов результаты исследования в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные, медицинское наблюдение продолжается.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий, когда были госпитализированы еще двое россиян.

Как сообщалось, 22 и 23 февраля в Приморье вернулись семь граждан РФ с лайнера Diamond Princess. Их поместили на двухнедельный карантин в инфекционную больницу. Шесть отправленных на карантин - жители Приморья, еще один - житель Омска.

Статистика по случаям заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остается прежней: непосредственно в России зафиксированы три случая заражения, еще трое граждан РФ с коронавирусом заразились у берегов Японии на лайнере Diamond Princess и сейчас проходят лечение в стационаре в Казани, следует из ежедневного бюллетеня Роспотребнадзора о ситуации с коронавирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.